Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck erbeutet

Lebach (ots)

In der Zeit vom 01.01.2022, 15:00 h bis zum 02.01.2022, 02:00 h schlugen unbekannte Täter, in der Abwesenheit der Bewohner, eine massive Scheibe eines Einfamilienhauses in Lebach, in der Tholeyer Straße, ein und konnten sich somit Zutritt zum Anwesen verschaffen. Sie erbeuteten mehrere Schmuckstücke und konnten sich unerkannt entfernen. Die Polizeiinspektion Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell