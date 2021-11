Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

In der Zeit von Freitag, 19.11.2021, 22.30 Uhr bis Samstag, 20.11.2021, 19.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Pkw in Saarwellingen die Brückenstraße in Richtung Friedensstraße. Vor dem Anwesen Nr. 14 kollidierte sein Fahrzeug mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw und beschädigte dessen Außenspiegel. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach unter der Tel: 06881-5050.

