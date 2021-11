Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Lebach (ots)

Am Freitagabend, 12.11.2021, ereignete sich gegen 22:15 Uhr eine tätliche Auseinandersetzung in einem Hinterhof in der Pickardstraße in Lebach. Ein 27-jähriger Mann aus Lebach wurde von mehreren Personen attackiert und so schwer verletzt, dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Die Täter konnten in unbekannte Richtung flüchten. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell