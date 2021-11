Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall in Landsweiler

Lebach (ots)

Am Morgen des 08.11.2021 ereignete sich in der Heusweiler Straße in Lebach-Landsweiler ein Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer missachtete im Einmündungsbereich Heusweiler Straße/Zum Hangenberg die Vorfahrt eines 72-jährigen Fahrzeugführers, welcher die Heusweiler Straße in Richtung Eiweiler befuhr. Nach Zeugenangaben fuhr der 72-jährige Fahrzeugführer zuvor über eine Rotlicht zeigende Fußgängerampel. Die Polizeiinspektion Lebach, Tel. 06881/5050, sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell