Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht in Lebach

Lebach (ots)

Am Samstag, dem 06.11.2021, parkte der Geschädigte in der Zeit von 12:00 h bis 12:45 h mit seinem Pkw auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Lebach. Hier wurde der Pkw durch ein anderes Fahrzeug entlang der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach unter der Tel: 06881-5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell