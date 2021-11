Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Mehrere Verkehrsunfälle mit Flucht im Bereich Schmelz

Gemeinde Schmelz (ots)

Am Freitag, dem 05.11.2021, ereignete sich in der Zeit von 10:55 h bis 11:30 h ein Verkehrsunfall in der Bettinger Straße. Hier wurde der Pkw des Geschädigten vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Am selben Tag wurde in der Zeit von 14:40 h bis 15:35 h auf dem Parkplatz des Action-Marktes der Pkw der Geschädigten vermutlich durch einen Einkaufswagen beschädigt.

Gegen 19:00 h meldete ein weiterer Geschädigter, dass sein Pkw in der Kanalstraße durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde.

In keinem der Fälle liegen Hinweise zu den jeweiligen Verursachern vor.

Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach unter der Tel: 06881-5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell