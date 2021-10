Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Brand eines Klettergerüstes

Schmelz-Hüttersdorf (ots)

Am Donnerstag, dem 28.10.21, gegen 21:50 Uhr, wurde die Polizei in Lebach über einen Brand auf dem Spielplatz in Hüttersdorf, Auf der Schlicht, in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Polizeikräfte hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Es handelte sich beim dem Brandobjekt um ein Klettergerüst, welches vermutlich mit einer Bengalfackel in Brand gesetzt wurde. Nach dem Schadensbild ist davon auszugehen, dass die Bengalfackel auf das Klettergerüst gelegt wurde und folglich dieses in Brand gesetzt hatte. Gegen 19:15 Uhr wurden von Zeugen mehrere Jugendliche beobachtet, die sich auf dem Spielplatz aufhielten. Ein Jugendlicher habe abseits der Gruppe gestanden und eine Fackel angezündet. Aus dieser sei rötliches Licht und sehr viel Rauch gekommen. Was die Jugendlichen mit der Fackel machten, konnte nicht gesehen werden. An dem Klettergerüst entstand ein Sachschaden von ca. 1000,--Euro. Hinweise an die Polizei in Lebach.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell