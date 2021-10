Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Versuchter Diebstahl aus Pkw, Sachbeschädigung

Lebach-Steinbach (ots)

Am Montag, dem 18.10.21, zwischen 05:10 Uhr und 08:10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Steinbach, Im Waldwinkel, an einem Mercedes C 200 die Heckscheibe von einem bislang unbekannten Täter eingeschlagen. Zu einer weiteren Tatausführung kam es nicht. Hinweise an die Polizei in Lebach.

