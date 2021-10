Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Auslegen von Nagelbrettern

Saarwellingen (ots)

Bislang unbekannter Täter legte am 05.10.2021, vermutlich im Laufe des Abends, zwei selbst präparierte Nagelbretter in der Kreppstraße in Saarwellingen aus. Die zwei Nagelbretter wurden mit selbstschneidenden und massiven Schrauben präpariert und mitten auf der Fahrbahn ausgelegt. Eine Verkehrsteilnehmerin bemerkte noch rechtzeitig die Nagelbretter und meldete die vorgefundene Gefahrenstelle der Polizei. Die Polizei Lebach ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

