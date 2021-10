Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung an Pkw durch unbekannten Täter in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

In der Nacht vom 01.10.21 auf den 02.10.21 wurden in der Ortslage Saarwellingen insgesamt drei geparkte Pkw durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt. Die Pkw waren zur fraglichen Zeit vor den Anwesen der jeweiligen Geschädigten abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lebach, 068815050.

