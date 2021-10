Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Öffentlichkeitsfahndung nach unberechtigten Geldabhebung

Saarland (ots)

Am 10.06.2021 kam es in Riegelsberg zu einem Trickdiebstahl. Dabei wurde der Geschädigten unter andrem die EC-Karte mit PIN entwendet. Im Anschluss daran kam es zu einer unberechtigten Verfügung vom Konto der Geschädigten in Höhe von 1.000,- Euro in der Filiale der Bank 1 Saar in Riegelsberg. Von der Täterin konnten Lichtbilder gefertigt werden. Wer kennt die weibliche Täterin?

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell