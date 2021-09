Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht - Poststraße 9, 66822 Lebach

66822 Lebach (ots)

Am 25.09.2021 beschädigt eine bislang unbekannte, weibliche Person den Pkw der Geschädigten, indem sie als Beifahrerin beim Ein-, oder Aussteigen in ihren Pkw die Fahrzeugtür gegen den Pkw der Geschädigten schlägt. Der Vorfall ereignet sich gegen 13:06 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland Lebach in der Poststraße 9 und wird von den drei Kindern der Geschädigten beobachtet, die sich zum Unfallzeitpunkt im Pkw befinden. Der männliche Fahrzeugführer sieht sich kurz darauf den Schaden am Pkw der Geschädigten an und entfernt sich anschließend gemeinsam mit der Verursacherin, vermutlich in einem silbernen Pkw, von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881-5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell