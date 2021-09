Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht - Auf dem Graben, 66822 Lebach

66822 Lebach (ots)

Am Abend des 22.09.2021 kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 22:09 Uhr mit einer Straßenlaterne im Bereich der Straße Auf dem Graben in 66822 Lebach. Infolge des Unfallgeschehens knickte die Laterne ab und sorgte für eine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zur Unfallörtlichkeit zurück, um zurückgebliebene Fahrzeugteile zu entfernen. Dies offenbar in der Absicht, seine Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu verschleiern. Hierbei konnte er von einem gerade eintreffenden Streifenwagen der Polizeiinspektion Lebach gesichtet werden. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung eines Wiesengeländes. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelte sich um ein Fahrzeug des Herstellers Mercedes-Benz. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881-5050.

