Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Lebach (ots)

Am Sonntag, dem 05.09.2021, gegen 05:22 Uhr, befuhr eine 24-jährige Frau mit ihrem PKW die L 336 von Primsweiler kommend in Fahrtrichtung Lebach. In Höhe der dortigen Sandgrube kommt die Fahrzeugführerin aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und verliert im Grünstreifen die Kontrolle über das Fahrzeug. Hier dreht sich der PKW um 180 Grad und kollidierte entgegen der Fahrtrichtung mit der rechten Fahrzeugseite mit der Leitplanke der Gegenfahrbahn, wo der PKW nach ca. 40 Meter in Unfallendstellung kam.

Die Fahrzeugführerin wurde hierbei verletzt. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Laut der Fahrzeugführerin seien mehrere Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle vorbeigefahren, ohne dieser Hilfe zu leisten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell