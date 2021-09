Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruch in Elektrogeschäft in Schmelz

Schmelz (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 04.09.2021 bis zum Sonntag, dem 05.09.2021, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Elektrogeschäft in der Saarbrücker Straße in Schmelz. Ein unbekannter Täter warf dort eine Schaufensterscheibe mittels eines Gullideckels ein. Durch das entstandene Loch hatte der Täter Zutritt zu dem Verkaufsraum des Geschäftes. Dort entwendete unbekannter Täter mehrere Apple I Phones.

Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach unter der Tel: 06881-5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell