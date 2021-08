Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

66822 Lebach (ots)

Am Mittwoch, dem 25.08.2021, zwischen 11:00 Uhr u. 11:45 Uhr, wurde in Lebach, Rathausparkplatz, ein dort geparkter dunkelgrauer Mercedes Benz durch einen bisher unbekannten Pkw-Fahrer beim Befahren des Parkplatzes beschädigt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 1500,--Euro. Die Polizei Lebach sucht Zeugen.

