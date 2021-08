Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Randalierer in Schmelz

Hüttersdorf

66839 Schmelz (ots)

Am Mittwoch, dem 25.08.21, gegen 00:15 Uhr, wurde die Polizei in Lebach über einen Mülltonnenbrand vor dem ALDI-Markt in Schmelz in Kenntnis gesetzt. Der Brand konnte umgehend von der Feuerwehr Schmelz gelöscht werden. Durchgeführte Ermittlungen ergaben, dass die Mülltonne von zwei 11-jährigen Mädchen aus Schmelz angezündet wurde. Die Beiden konnten kurze Zeit später aufgegriffen werden. Bei der Fahndung nach den beiden Mädchen konnten in unmittelbarer Nähe des ALDI-Marktes mehrere Sachbeschädigungen / Verwüstungen von den eingesetzten Beamten festgestellt werden. An der Rückseite der Primshalle wurden ein beschädigtes Fenster sowie eine starke Vermüllung festgestellt. Vor dem LIDL-Markt wurden mehrere Einkaufswagen auf dem Parkplatz verteilt und umgeworfen. In der Bettinger Straße und Primsweilerstraße, Hüttersdorf, wurden mehrere Blumenkübel umgeworfen und und teilweise auf die Fahrbahn geworfen. Auch wurden Wahlplakate abgerissen. Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Lebach in Verbindung zu setzten.

