Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht

Lebach (ots)

Am Donnerstag, den 29.07.2021, ereignete sich gegen 17:00 Uhr "Am Sonnenhang" in Lebach ein Verkehrsunfall. Die Geschädigte parkte mit ihrem PKW, der Marke Hyundai, Modell i20 rückwärts auf einer Zuwegung zu ihrem Haus. Hier kam es vermutlich beim Rangieren/Wenden durch den PKW des bislang unbekannten Fahrzeugführers zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Im Anschluss entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Schaden am PKW der Geschädigten befindet sich am linken Stoßfänger und an Teilen der linken Fahrzeugseite. Am Fahrzeug der Geschädigten konnte eine blaue Lackantragung festgestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der PI Lebach unter der Telefonnummer 06881/5050.

