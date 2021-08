Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Kennzeichendiebstahl am Lauftreff in Lebach-Tanneck

Lebach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begibt sich am 07.08.2021 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr auf den Mitfahrerparkplatz, auch bekannt als "Lauftreff", in Tanneck-Lebach. Dort entwendet er das an einem Mercedes-Benz, B-Klasse, Farbe Grau, angebrachte hintere Kennzeichenschild samt Kennzeichenhalterung.

Hinweise von Passanten bitte an die PI Lebach unter der Telefonnummer 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell