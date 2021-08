Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Diebstahl eines hochwertigen Wohnwagens

Saarwellingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begibt sich in der Zeit vom 05.08.21, gegen 22:00 Uhr bis zum 06.08.2021, gegen 10 Uhr in die Crichingerstraße in 66793 Saarwellingen und entwendet dort einen ordnungsgemäß zugelassenen Wohnwagen der Marke Fendt, 390 Bianco Activ. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der frei zugänglichen Einfahrt neben dem Anwesen abgestellt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Lebach unter der Telefonnummer 06881/5050.

