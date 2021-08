Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: KFZ-Diebstahl von Firmengelände

Schmelz (ots)

Bislang unbekannter Täter begibt sich am 06.08.2021 zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr zum Gelände einer Firma in die Saarbrückerstraße in 66839 Schmelz und entwendet dort einen abgemeldeten, weißen Renault Megane auf bisher ungeklärte Art und Weise. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem zur Saarbrücker Straße hin gelegenen Stellplatz abgestellt. Hier konnten Glassplitter festgestellt werden, die vermutlich von einer Seitenscheibe auf der Fahrerseite des PKW stammen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Lebach unter der Telefonnummer 06881/5050 entgegen.

