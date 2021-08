Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht

Schmelz (ots)

Am Donnerstag, den 29.07.2021, wurde in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12:20 Uhr, in Schmelz, Hüttersdorfer Straße, auf dem Parkplatz des Netto-Marktes ein geparkter schwarzer Pkw rechtsseitig vermutlich durch ein größeres Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das schadenverursachende Fahrzeug könnte ein größeres Fahrzeug bzw. ein Lkw gewesen sein. Die genauere Unfallörtlichkeit befindet sich in der Nähe der Laderampe des Lebensmittel-Marktes.

Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Lebach unter der Telefonnummer 06881-5050.

