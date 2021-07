Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht mit Mercedes Benz, G-Klasse, G55 AMG

66636 Tholey, Hasborn-Dautweiler (ots)

Am Samstag, 31.07.2021, ereignete sich in 66636 Tholey, Ortsteil Hasborn-Dautweiler gegen 02:30 Uhr, ein Verkehrsunfall, wonach sich der Fahrzeugführer mitsamt Fahrzeug in Kenntnis des Unfallgeschehens von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne die erforderlichen Angaben zu seiner Person und Unfallbeteiligung zu machen und/oder zuzulassen. Der beschuldigte Fahrzeugführer befuhr mit seinem SUV (Mercedes-Benz G-Klasse G55 AMG, wie sich später herausstellte) die Theeltalstraße in Tholey-Hasborn von der BAB1 kommend. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen und einer Ziertanne im Vorgarten des daneben befindlichen Anwesens. Nach der Kollision fuhr der Fahrzeugführer rückwärts wieder aus dem Vorgarten raus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Verletzungsgrad des Fahrzeugführers ist aufgrund der Verkehrsunfallflucht unbekannt. Anhand mehrerer Fahrzeugteile, die an der Unfallstelle aufgefunden wurden, konnte als verursachendes Fahrzeug ein Mercedes-Benz, G-Klasse, G55 AMG ermittelt werden. Wer Hinweise zum Fahrzeug, Fahrzeugführer oder Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06881-5050, mit der Polizeiinspektion Lebach in Verbindung zu setzen.

