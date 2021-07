Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

Lebach (ots)

Verkehrsunfall mit Verdacht der Verkehrsunfallflucht In der Zeit vom 22.07.2021, 20:00 Uhr bis 23.07.2021, 15:59 Uhr kam es in der Marktstraße, 66822 Lebach, auf dem Parkplatz gegenüber der Gaststätte Reporter, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei wurde ein geparkter Pkw im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die PI Lebach unter der Tel. 06881/5050. Verkehrsunfall mit Verdacht der Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 23.07.2021, kam es gegen 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Euronics XXL in der Heeresstraße in Lebach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei parkte die Unfallverursacherin mit ihrem VW Touran, Farbe Grau, mit Fahrradhalter auf dem Parkplatz aus und kollidierte hierbei mit einem geparkten Pkw. In der Folge entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die PI Lebach unter der Tel. 06881/5050.

