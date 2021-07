Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Schwerer Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten, einer schwer verletzten und einer leicht verletzten Person

66839 Schmelz-Limbach (ots)

19.07.2021, gegen 11:30h

66839 Schmelz-Limbach, L 333 / Einmündung Dorfstraße (L 145)

01: PKW Dacia, Fahrer männlich, 68 Jahre, Beifahrerin weiblich, 71 Jahre 02: LKW-Sonderfahrzeug (Müllentsorgung), Fahrer männlich, 59 Jahre

03: Straßenmeisterei / Brückengeländer

Hergang:

01 befährt die L 333 aus Richtung Büschfeld kommend, in Richtung Limbach. 02 befährt mit seinem LKW die L 145 (Dorfstraße) aus Richtung Ortsmitte Limbach kommend, in Richtung Schattertriesch. An der Einmündung Dorfstraße missachtet 01 die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des 02 und fährt ungebremst in den Einmündungsbereich ein. 02 kann eine Kollision trotz Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver nicht mehr vermeiden. Der PKW 01 wird total beschädigt und nach rechts gegen ein Brückengeländer geschleudert. Er kommt entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Fahrer des PKW wird lebensgefährlich verletzt, die Beifahrerin wird schwer verletzt. Am LKW entsteht hoher Sachschaden, der Fahrer wird leicht verletzt. Leicht beschädigt wird das Brückengeländer zu 03. Der Unfallhergang wird zufällig durch eine Überwachungskamera aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell