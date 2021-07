Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Diebstahl eines Mobiltelefons am Kaufland Lebach

Die Polizei Lebach sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl eines Smartphones machen können. Am Freitag, dem 16.07.21 wurde auf dem Parkplatz des Kaufland in Lebach ein Jugendlicher, welcher aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung auf einen Rollator angewiesen ist, von 4 männlichen Jugendlichen angegangen. Hierbei wurde ihm aus seiner Bauchtasche das Smartphone entwendet. Der Vorfall ereignete sich zwischen 16 und 17 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lebach, Tel: 06881-5050.

