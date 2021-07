Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Glücklicher Verlierer

Saarwellingen/Saarlouis (ots)

In der Nacht vom 16.07. auf den 17.07.21 wurde in Saarlouis in der Altstadt ein Handy verloren. Der Verlierer konnte es am folgenden Tag orten. Wie sich herausstellte, hatte der unbekannte Finder das Handy in den Briefkasten bei der Polizei in Saarwellingen eingeworfen. Somit konnte es dem Verlierer glücklicherweise wieder ausgehändigt werden.

