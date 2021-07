Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Täter nach Raub in Lebach gefasst

Lebach (ots)

Am Nachmittag des 16.07.21 wurde durch zwei junge Männer in Lebach auf dem Skaterplatz ein Raubdelikt begangen, wobei der Geschädigte mit einem Messer bedroht wurde. Hierbei wurde ihm seine Geldbörse geraubt. Die Täter, von denen einer noch Jugendlicher ist, konnten kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Sie sind bereits im Vorfeld wegen anderen Straftaten mehrfach auffällig geworden. Bei den Beschuldigten wurde weiterhin Betäubungsmittel aufgefunden. Sie wurden am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Einer der Beschuldigten wurde anschließend in Untersuchungshaft genommen und in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell