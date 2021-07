Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht

Lebach (ots)

Am Donnerstag, den 15.07.2021, gegen 22:45 Uhr, kam es in der Saarbrücker Straße in Lebach in Höhe der Aral-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, der männliche Fahrer eines dunkelblauen BMW mit SLS-Kreiskennzeichen, fuhr mit seinem Pkw auf ein wartendes Fahrzeug auf und beschädigte dieses. Weiterhin wurde die Insassin des wartenden Fahrzeugs durch die Kollision leicht verletzt. Der BMW-Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei konnte am Unfallort Fahrzeugteile sicherstellen. Der BMW müsste einen Schaden im Frontbereich aufweisen. Die Ermittlungen werden fortgeführt.Weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise geben können, möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach, Tel. 06881-5050, melden.

