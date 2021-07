Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz in Hüttersdorf

Schmelz / Hüttersdorf (ots)

Schmelz: Am Montag, den 12.07.2021, in der Zeit von 07:00 bis 07:10 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug mit einem auf dem Rewe-Parkplatz in Hüttersdorf geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen grünen Renault Kangoo. Dieser wurde im Bereich der Fahrertür stark beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei in Lebach unter der 06881 / 5050.

