Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Schmelz

Schmelz (ots)

Schmelz: Am Donnerstag, den 08.07.2021, in der Zeit von 14:00 bis 19:45 Uhr kam es in der Nachtweide in Schmelz zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte, vermutlich mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeuges, mit einem am Straßenrand in Höhe des Anwesens Nachtweide 26 geparkten Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei dem Fahrzeug der Geschädigten handelt es sich um einen blauen Dacia Sandero, dieser wurde im Bereich der hinteren, linken Stoßstange beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei in Lebach unter der Tel.:06881 - 5050.

