Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz

Lebach (ots)

Am Freitag, den 02.07.2021, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem auf dem Kaufland-Parkplatz abgestellten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei dem Fahrzeug der Geschädigten handelte es sich um einen Toyota Yaris. Dieser wurde an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Lebach unter der 06881/5050 entgegen.

