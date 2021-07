Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Diebstahl hochwertiger Fahrräder

Lebach (ots)

In der Nacht zum 02.07.2021, brach ein bislang unbekannter Täter die Haupteingangstür eines Fahrradgeschäftes in der Straße "Am Bahnhof" in Lebach auf, indem er das Schloss abkippte. Im Anschluss verschaffte sich unbekannter Täter Zugang zum Verkaufsraum und entwendete dort mehrere hochwertige Fahrräder, unter anderem E-Bikes.

Personen, die Hinweise zu der genannten Straftat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach, Telefon 06881/5050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell