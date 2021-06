Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung an Pkw

Schmelz (ots)

In der Nacht zum Freitag, 25.06.2021, begab sich ein bislang unbekannter Täter zu einem geparkten Pkw in der Straße "Am Lewen", wo er am Hinterreifen der Beifahrerseite einen spitzen Metallgegenstand platzierte. Die ahnungslose Pkw-Besitzerin musste am Morgen, kurz nach Antritt der Fahrt, feststellen, dass der Reifen beschädigt war und Luft verlor. Täterhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell