Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

Saarwellingen (ots)

Am Samstag,dem 19.06.2021, zwischen 17:00 Uhr u. 18:00 Uhr, kam es in Saarwellingen, Parkplatz Zur Breitwies, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Toyota Yaris an der vorderen linken Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der beschädigte Pkw parkte zur Unfallzeit auf dem Parkplatz sowohl vor dem ALDI als auch vor dem LIDL-Markt. Am Toyota entstand ein Sachschaden von ca. 500,--Euro. Die Polizei Lebach sucht Zeugen.

