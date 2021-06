Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Diebstahl eines Kinder-Mountainbikes in Schmelz-Limbach

66839 Schmelz-Limbach (ots)

Am Abend des 17.06.2021 kam es zwischen 17:10 Uhr und 17:15 Uhr in der Ringstraße in Schmelz-Limbach zum Diebstahl eines silbernen Kinder-Mountainbikes. Das Mountainbike befand sich neben einem Wohnanwesen und wurde vermutlich von einer männlichen und einer weiblichen Person in einen blauen Kastenwagen geladen. Beide Personen sollen laut Zeugenangaben ca. 50 - 55 Jahre alt sein und auffallend weißes Kopfhaar haben. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881-5050.

