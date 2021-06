Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Brandgeschehen auf Gelände des Boule-Club Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Saarwellingen. In der Nacht von Freitag, 11.06.2021 auf Samstag, 12.06.2021 wurde der Polizei Lebach ein Brand auf dem Gelände des Boule-Clubs in Saarwellingen mitgeteilt. Nach bisherigem Kenntnisstand trafen sich bislang unbekannte Täter auf dem Gelände des Boule-Clubs und tranken dort vermutlich Alkohol und rauchten Shisha. Nach dem Rauchen entsorgten die Täter die glühende Shisha-Kohle offenbar in der Nähe von getrocknetem Grünschnitt. Der getrocknete Grünschnitt geriet dadurch in Brand. Die Flammen gingen auf angrenzendes Altholz über, wodurch ein größeres Feuer entstand. Eine angrenzende Holzhütte drohte ebenfalls in Brand zu geraten, was durch das zeitnahe Einschreiten der Feuerwehr jedoch verhindert werden konnte. Die Hütte wurde lediglich leicht beschädigt. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einer fahrlässigen Tatbegehung auszugehen. Wer sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Lebach, unter Tel.: 06881-5050 in Verbindung zu setzen.

