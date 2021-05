Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Diebstahl aus Pkw auf dem Aldi-Parkplatz in Lebach

Lebach (ots)

Am Freitag, den 21.05.21 kam es in der Zeit von 13:15 - 13:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem parkenden Pkw auf dem Aldi-Parkplatz in Lebach (Auf dem Graben 1). Aus dem Pkw wurde eine rote Damentasche sowie ein Paket entwendet. Die Damentasche wurde gegen 16:25 Uhr in einem Gebüsch am Radweg entlang der Theel aufgefunden. Aus dem Geldbeutel, der sich in der Handtasche befand wurden u.a. das Bargeld und die Bankkarten entwendet. Zeugen, die Beobachtungen auf dem Aldi-Parkplatz oder auf dem Radweg entlang der Theel gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Lebach (Tel.: 06881/5050)

