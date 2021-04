Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

Lebach-Thalexweiler (ots)

Am Montag, dem 26.04.2021, in der Zeit von 14:00 - 14:30 Uhr, kam es in der Schaumbergstraße in Lebach-Thalexweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter "heller" Pkw beschädigt wurde. Zu dem beschädigten Pkw liegen derzeit keine weiteren Hinweise vor. Der Schaden dürfte sich im Heckbereich befinden. Die Polizei sucht den Geschädigten.

