Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Holzdiebstahl

Schmelz-Hüttersdorf (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.03.21 und 14.04.21 wurden in einem Waldstück in Hüttersdorf, verlängerte Römerstraße, Gemarkung Auf den Birken, ca. 15 Kubikmeter Holz (Buchen- u. Eichenholz)entwendet. Von einem größeren Fendt-Traktor wurde das Holz abtransportiert. Die Polizei Lebach sucht Zeugen.

