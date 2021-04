Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruch in Proberaum

Saarwellingen (ots)

Unbekannte Täter suchen in der Zeit vom 09.04.2021 bis zum 10.04.2021 eine Werkstatt auf einem Gelände in der Höhenstraße, in Saarwellingen auf. Dort verschaffen sie sich gewaltsam Zutritt zur Werkstatthalle und entwenden aus einem in der Halle befindlichen Bandproberaum einen hochwertigen Verstärker.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lebach unter der 06881 5050 entgegen.

