Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruch in Imbiss

Lebach (ots)

In der Nacht zum Samstag, 03.04.21, begaben sich unbekannte Täter am Bahnhof in Lebach zu einem dortigen Imbiss. Nachdem ein Rollladen gewaltsam nach oben geschoben wurde, erlangten sie Zugang zum Innenraum. Dort suchte man zielgerichtet nach Bargeld und Lebensmitteln. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt. Bereits in der Nacht zum Sonntag, 28.03.21, wurde der Imbiss auf gleiche Art und Weise heimgesucht. Die Polizei Lebach bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06881 / 5050.

