Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall in Lebach mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Lebach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28.03.21 kam es in der Tholeyer Straße in Lebach zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer war offenbar aufgrund von Übermüdung mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und am linken Fahrbahnrand mit einem parkenden Fahrzeug kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug verschoben und in der Folge wurden noch zwei weitere, dahinter geparkte, Pkw stark beschädigt. Darüberhinaus wurde durch umherfliegende Trümmerteile ein fünftes Fahrzeug leicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

