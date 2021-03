Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Am Freitag, 19.03.2021, ereignete sich vermutlich gegen 21:50 Uhr in der Vorstadtstraße in Saarwellingen ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Vorstadtstraße in Saarwellingen in Richtung Ortsmitte. Nach einer Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang nicht bekannten Gründen von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrer flüchtete mit seinem Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen blauen Seat Leon handeln. Dieser müsste im Frontbereich beschädigt sein.

Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach unter der Tel: 06881-5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell