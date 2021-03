Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

Schmelz-Hüttersdorf (ots)

Am Samstag, dem 06.03.2021, zwischen 12:45 Uhr u. 13:45 Uhr, kam es in der Wiesenstraße, Hüttersdorf, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten Ford Galaxy sowie einen angebrachten Anhänger. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Am geparkten Gespann entstand ein Sachschaden von ca. 2500,--Euro. Die Polizei Lebach sucht Zeugen.

