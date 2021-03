Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Lebach-Aschbach

Lebach (ots)

Am Morgen des 06.03.2021 ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Koblenzer Straße in Aschbach. Ein auffallend türkisfarbener Ford streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot und beschädigte hierbei dessen linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

