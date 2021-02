Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Am Mittwoch, 24.02.2021, ereignete sich in der Zeit ca. zwischen 11:00 h und 11:30 h in Saarwellingen in der Dillinger Straße ein Verkehrsunfall. Bislang unbekannter Verkehrsunfallbeteiligter befuhr mit seinem PKW die Dillinger Straße in Saarwellingen in Richtung Bahnhofstraße. Der Fahrzeugführer kommt aus bislang nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Gartenmauer. Diese wird erheblich beschädigt. Der Fahrer flüchtet mit seinem PKW. Dabei könnte es sich um ein Fahrzeug der Marke Toyota handeln. Dieses müsste auch durch das Unfallgeschehen deutliche Beschädigungen aufweisen.

Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern noch an. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Lebach unter Tel: 06881-5050.

