Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Brand einer neben Wohnhaus gelegenen Werkstatt mit Garage 14.02.2021

05:39h

66822 Lebach, Pestalozzistraße (ots)

Nach Eingang der Brandmeldung wurde die Örtlichkeit unverzüglich durch Polizeikräfte der PI-Lebach, der Feuerwehren Lebach, Aschbach, Dörsdorf und Thalexweiler, sowie 2 RTWs aufgesucht. Die Bewohner des Anwesens (5 Personen) hatten das Wohnhaus bereits verlassen und wurden durch Nachbarn und Rettungssanitäter betreut. 2 Bewohner wurden leicht verletzt und mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Lebach verbracht, wobei bei einer Bewohnerin später der Verdacht auf Armbruch bestand. Weiterhin verletzte sich 1 Feuerwehrmann leicht bei den Löscharbeiten (Thoraxprellung). Als Brandort wurde ein Nebengebäude mit Werkstatt und Garage festgestellt, in dem sich u.a. auch 3 PKW befanden. Die bereits in Vollbrand stehenden Räumlichkeiten wurden durch die Feuerwehren gelöscht. Zurzeit besteht Einsturzgefahr. Es entstand Sachschaden im mindestens fünfstelligem Bereich. Das danebengelegene Wohngebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen, es entstand lediglich eine leichte Verrußung. Die Brandursachenermittlung dauert noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell