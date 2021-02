Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

Saarwellingen (ots)

Am Dienstag, dem 09.02.2021, gegen 13:15 Uhr, kam es auf dem LIDL-Parkplatz Saarwellingen, Zur Breitwies, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Skoda Fabia am hinteren linken Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500,--Euro. Die Polizei Lebach sucht Zeugen.

