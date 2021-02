Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Diebstahl aus dem Wertstoffhof Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Ein unbekannter Täter begab sich zum Wertstoffhof Saarwellingen, löste mehrere Schrauben an einem Zaunelement und verschaffte sich so Zutritt zum Gelände. In der Folge entnahm er aus einer dort abgestellten Kiste mehrere unbekannte Gegenstände. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Tathandlung ereignete sich am 06.02.2021, im Zeitraum von 00:50 Uhr bis 01:30 Uhr.

